Calenda al Circolo Canottieri Napoli per la presentazione del suo libro

Martedì 5 luglio alle ore 18,30, presso il circolo Canottieri Napoli (Via Molosiglio, 1), l'europarlamentare e leader di Azione Carlo Calenda presenterà il suo libro «La libertà che non libera – Riscoprire il valore del limite», (La nave di Teseo). L'evento si svolgerà all'aperto, sulla splendida terrazza panoramica del circolo.

«A partire dagli anni ottanta l’unico perno della nostra civiltà è diventato l’individuo e la sua ricerca di illimitata libertà e di crescente appagamento materiale. Il Covid-19 e la guerra in Ucraina ci obbligano a un repentino cambiamento di prospettiva. Ma i segnali di fragilità etica dell’Occidente erano già visibili da molti anni: la confusione tra desideri e diritti; la politica ridotta a mutevole stile di consumo; la cancellazione della storia e dunque dell’identità; l’assenza di moderazione in tanti campi dell’agire pubblico e privato; il rifiuto dei valori della competenza, dell’autorità e dell’educazione formale; la difficoltà ad accettare le categorie morali di obbligo, dovere e gerarchia. Si è diffusa una cultura che nega il valore del limite. Abbiamo bisogno di ristabilire dei limiti, anche per essere felici come individui».

Carlo Calenda segretario di Azione e parlamentare europeo. Dopo una lunga esperienza manageriale in aziende italiane e internazionali ha ricoperto gli incarichi di viceministro per il commercio estero, ambasciatore presso l'Unione Europea e ministro dello sviluppo economico nei governi Letta, Renzi e Gentiloni. Ha scritto due saggi che hanno raggiunto la vetta delle classifiche di vendita:Orizzonti selvaggi(2018) e I mostri(2020).