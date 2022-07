Cgil, Giuseppe Mele eletto nuovo segretario generale Fillea Napoli

Il comitato direttivo della Fillea Cgil Napoli, riunito oggi a Napoli nella sede della Camera del Lavoro metropolitana, ha eletto all'unanimità Giuseppe Mele nuovo segretario generale della categoria degli edili, succedendo a Giovanni Passaro. Tra i fondatori dell'Udu Napoli, Mele inizia il suo percorso in Cgil occupandosi del Sol, lo sportello di orientamento al lavoro, passando poi alla Flai Cgil di cui è prima segretario organizzativo di Napoli con delega all'industria e poi segretario regionale.

Dalla categoria passa poi alla Camera del Lavoro di Napoli dove, per tre anni, è a capo del dipartimento sanità e politiche sociale sotto la responsabilità diretta del segretario generale. Infine l'approdo alla Fillea Cgil Napoli dove è prima funzionario per poi entrare in segreteria. «Sono molto felice per il risultato delle votazioni - le prime parole del neo eletto segretario generale Fillea Cgil Napoli - il gruppo dirigente c'è e insieme lavoreremo uniti per far crescere sempre di più la nostra organizzazione». Al comitato direttivo ha partecipato anche il segretario generale Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci. «Salutiamo e ringraziamo Giovanni Passaro per il suo impegno e dedizione nella categoria. Un augurio di buon lavoro al nuovo segretario generale - ha detto nel suo intervento - la confederazione sarà al fianco della categoria in un'alleanza sana e in un percorso che dovremo compiere insieme».

Le conclusioni sono state affidate al segretario generale della Fillea Cgil nazionale, Alessandro Genovesi. «Il nuovo segretario generale - ha detto Genovesi - riceve un'eredità non facile perché chi lo ha preceduto ha lavorato bene, lasciando una categoria in buona salute, svolgendo un buon lavoro sia sotto il profilo politico che organizzativo. Il mio invito al gruppo dirigente è quello di continuare ad investire sui giovani e sul presidio del territorio. Il voto di oggi ha dimostrato la serietà e la compattezza della categoria, caratteristiche che dovranno essere conservate ed alimentate anche in vista della fase congressuale che ci attende»