Recovery plan a Napoli, Manfredi: «Contrastare infiltrazioni criminalità»

«Ci auguriamo che ci sia una ripartenza, che in città si vede già nella parte turistica. Abbiamo gli investimenti del pnrr e dobbiamo fare in modo che questa ripartenza sia un'occasione per l'economia sana della città. Dobbiamo essere vigili attenti e contrastare quei fenomeni di infiltrazione che sono fenomeni molto subdoli che spesso sono difficilmente intercettabili.»

Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, intervenuto al convegno «L'associazionismo e le forze armate, due volti dell'antimafia» in corso a Napoli nell'ambito della settimana dell'antimafia itinerante organizzata per i 30 anni della Dia. «Per farlo - ha aggiunto Manfredi - serve grande cooperazione istituzionale e un grande sostegno per quegli amministratori e quelle strutture amministrative che vogliono fare della legalità la loro cifra».