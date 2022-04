Pnrr Napoli, oggi nuova riunione della commissione speciale di monitoraggio

Nuova riunione oggi della Commissione speciale sul Pnrr, presieduta da Catello Maresca. In agenda, informa una nota, l'avviso nazionale per le reti idriche, i bandi di assegnazione dei progetti per i parchi monumentali e l'avviso di individuazione rivolto ad esperti, singoli o associati, per l'inserimento nell'elenco di operatori economici da invitare per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria, nell'ambito della progettazione degli interventi.

Il presidente Maresca ha condiviso con la commissione - Alessandra Clemente (Misto), Iris Savastano (Forza Italia), Giorgio Longobardi (Fratelli d'Italia) e la presidente della commissione salute e verde Fiorella Saggese - la necessità di scegliere una modalità autonoma di monitoraggio ed approfondimento delle singole progettualità, anche utilizzando, come prevede il regolamento della commissione, una struttura tecnica di supporto.

In attesa di capire la modalità prescelta dall'amministrazione rispetto alla progettazione degli interventi, la commissione valuterà la possibilità di agevolare la pubblicità delle decisioni attraverso proprie forme di comunicazione.