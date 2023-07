Metro Napoli, chiude il sottopasso: la protesta di Maresca e di Martusciello

«Ditemi che siamo su Scherzi a parte», questo il commento ironico pubblicato sui canali social del magistrato Catello Maresca sulla notizia della chiusura della stazione Municipio a poche ore dall’inaugurazione in pompa magna del nuovo sottopasso della metro Linea 1 di piazza Municipio con uscita direttamente nel Porto.

Il consigliere di opposizione ha manifestato tutta la sua disapprovazione: «Ma ieri non c’erano De Luca, Manfredi, Cosenza e company ad inaugurare la sua straordinaria apertura? E neanche un avviso.

I poveri turisti, arrivati all’entrata, trovano una brutta sorpresa. Dove sono i Borrelli e gli altri urlatori vari? Ah, dimenticavo è la sua maggioranza in regione che ha inaugurato. Ah, è la sua maggioranza in comune che sta gestendo tutto». «Povera Napoli», conclude sarcasticamente Maresca.

Gli fa eco Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania. «Il giorno dopo l'inaugurazione, napoletani e turisti hanno trovato chiuso il sottopasso di piazza Municipio. È una presa in giro senza precedenti». «Stamattina i turisti erano sbigottiti davanti ai cancelli chiusi - prosegue Martusciello - aveva ragione De Luca ieri a borbottare che si trattava solo di una sceneggiata. Chi ieri si è vantato dell'opera, il cui cantiere, peraltro, è rimasto aperto vent'anni, oggi dovrebbe dimettersi. Non da assessore, ma da uomo», conclude il coordinatore azzurro.