Maresca: dialogo con Bassolino prosegue in consiglio comunale

Il dialogo con Antonio Bassolino «è iniziato durante la campagna elettorale, sta proseguendo e proseguirà nell'interesse della città. Un governo di una città che si rispetti ha una maggioranza che decide ma anche un'opposizione che fa il suo dovere E noi faremo il nostro dovere fino in fondo». Lo ha detto Catello Maresca che ha guidato come candidato sindaco a Napoli le liste di riferimento del centrodestra.

«Noi faremo il nostro dovere fino in fondo», ha proseguito. E, a proposito dell sua iscrizione a un gruppo consiliare, ha detto: «Lo stiamo valutando. Lo vedrete nei prossimi giorni». Intanto promette un'opposizione «in maniera seria, rigorosa e costruttiva. In maniera seria significa andare a leggere tutti i provvedimenti che il Comune vorrà adottare. E da subito ci dobbiamo aspettare dei provvedimenti sulla sicurezza e sulla viabilità, quelli che sono a costo zero. E noi li solleciteremo in ogni occasione, a partire dal primo consiglio comunale». Ma, a giudizio di Maresca, la «nuova amministrazione dovrà farci capire che approccio vorrà avere: di continuità rispetto all'amministrazione De Magistris o di rottura, a partire dalle occupazioni abusive dei centri sociali?». Pronto a visionare «tutti i dossier problematici» ma «abbiamo la consapevolezza delle enormi problematiche che a Roma accompagnano la cosiddetta "legge Salva Napoli". Noi ci proponiamo subito di dare, nell'interesse di Napoli e dei napoletani, la più ampia collaborazione possibile», conclude il magistrato.