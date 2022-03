Il sindaco di Pozzuoli Figliolia a De Luca: «Subito apertura dell'asse Tangenziale-Porto»

A margine della presentazione della nave posacavi «Leonardo Da Vinci» il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, ha chiesto al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, l'apertura a breve della galleria Tangenziale Porto per completare il piano intermodale per la sicurezza dell'area flegrea.

«Il prossimo impegno qui a Pozzuoli - ha detto tra l'altro il sindaco rivolto a De Luca - deve essere l'apertura dell'asse Tangenziale Porto. Ormai i lavori sono completati ed è il momento di aprire la galleria anche per le nuove sfide che la Prysmian si appresta a compiere». Infatti il sindaco ha reso noto che nei giorni scorsi c'è stata «la sottoscrizione di un importante Protocollo tra comune di Pozzuoli, Prysmian e Waterfront Flegreo nell'ambito della rimodulazione del Pua, il Piano urbanistico attuativo. L'intervento previsto da quest'accordo va a completare il mosaico della definitiva riqualificazione della fascia costiera compresa tra la nuova area portuale e Arco Felice».

La Prysmian ha definito tra l'altro l'acquisito di aree dell'ex Sofer per ampliare la struttura di Arco Felice, la più importante presente in Campania per incrementare l'attuale numero di 400 dipendenti. «La Prysmian, che ha deciso di investire fortemente qui a Pozzuoli, grazie a quest'accordo amplierà il proprio stabilimento e realizzerà un polo scientifico, di ricerca e approfondimento tecnologico, contribuendo allo sviluppo socio-economico della città e di tutti i Campi Flegrei» - ha concluso Figliolia.