Profughi Ucraina, in Campania un progetto per l'adozione dei bambini orfani

La regione Campania promuoverà un incontro con l'ambasciata ucraina per definire un progetto «per facilitare la possibilità di adozione di bambini abbandonati». Lo ha annunciato il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, questa mattina a margine di un appuntamento a Pozzuoli. «Abbiamo il problema della tragedia umanitaria - ha detto De Luca - l'Ucraina è stata invasa, abbiamo milioni di profughi, bambini, donne. Abbiamo il dovere umano e civile di aprire le braccia e di dare accoglienza ai profughi.

La Campania è, è stata e sarà a disposizione soprattutto per accogliere bambini. Negli anni scorsi abbiamo avuto un problema: tante famiglie italiane si battevano per poter adottare bambini, e dovevano perdere anni. Ci sono adesso bambini che sono orfani, che sono da soli e abbandonati. Io vorrei promuovere un incontro con l'Ambasciata ucraina, vorremmo promuovere come Regione Campania un progetto anche con il Governo ucraino per facilitare la possibilità di adozione di bambini abbandonati».