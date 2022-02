Recovery plan, approvato in Campania il bando per la costruzione di nuove scuole

«A seguito della deliberazione di giunta regionale n. 610/2021 la Regione Campania ha approvato la graduatoria dei Comuni che hanno presentato domanda per la costruzione di nuove scuole mediante demolizione e ricostruzione di edifici già esistenti. Una pioggia di milioni sui Comuni della Campania grazie ai fondi del pnrr per gli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico esistenti.

Con questi fondi i Comuni, provincie e città metropolitana di Napoli possono realizzare nuove scuole mediante demolizione e ricostruzione; asili nido, scuole per l'infanzia, poli per l'infanzia; mense, palestre e spazi sportivi outdoor; interventi per la messa in sicurezza e la riqualificazione del patrimonio edilizio regionale».

Così in una nota diffusa dal consigliere regionale Francesco Iovino. «Tanti - si aggiunge - i comuni della Provincia di Napoli presenti in graduatoria che potranno usufruire dei fondi del pnrr come Pomigliano D'Arco, Somma Vesuviana, Poggiomarino, Napoli, Comiziano, Terzigno, Volla, Marigliano, Palma Campania, Brusciano e Boscoreale. Tutte queste Amministrazioni hanno risposto al bando della Regione Campania scaduto lo scorso 31 gennaio e potranno adeguare o ricostruire edifici scolastici dalle sezioni dell'Infanzia fino alle classi delle scuole superiori».

«Per la nostra Regione questi fondi - evidenzia Iovino - sono di vitale importanza in quanto il patrimonio scolastico deve essere assolutamente migliorato e incrementato per dare risposte positive ai tanti bisogni dei nostri giovani. Spesso e volentieri gli operatori scolastici sono chiamati a prestare il loro servizio in condizioni precarie e pertanto migliorare il luogo dove si educano le future generazioni diventa una questione di primaria importanza». «La realizzazione dei lavori dovrà avvenire nei prossimi due/tre anni in quanto i fondi fanno parte del pnrr che rappresenta una delle ultime occasioni per far ripartire la nostra Italia. In Campania, dagli asili nido alle scuole superiori vi è una forte esigenza di nuove strutture o il miglioramento di quelle esistenti. Saremo attenti e vigili su tutto quanto potrà offrire il pnrr alla nostra Regione al fine di migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini Campani», conclude Iovino.