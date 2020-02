Regionali Campania 2020, Tajani blinda Caldoro: «Il candidato è lui e non si discute»

«Stefano Caldoro è stato il miglior governatore nella storia della Regione Campania ed ha condotto una seria e qualificata opposizione alla giunta di Vincenzo De Luca in questi cinque anni. A questo bisogna aggiungere che in numerosi sondaggi è sempre risultato il candidato più gradito ai nostri elettori. Il presidente Silvio Berlusconi ha personalmente indicato Caldoro dopo aver verificato la praticabilità di altre candidature. In tale occasione la stessa Mara Carfagna ha escluso una sua disponibilità a candidarsi. A questo punto ogni ulteriore discussione su questo argomento non è utile né a Forza Italia né alla coalizione né - ciò che più conta - alla prospettiva di dare ai cittadini della Campania una svolta positiva nel governo della Regione come è avvenuto recentemente, in Calabria». Così Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, replica in una nota alle dichiarazioni della promotrice dell'associazione Voce libera che aveva invocato una candidatura più forte.

