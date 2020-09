«I due codardi ancora una volta in fuga. Negli studi Rai di Napoli è andata in scena la medesima gag di qualche giorno fa. Al confronto con tutti i candidati presidente neppure oggi si è presentato De Luca, fornendo il pretesto a Caldoro di scappare via a gambe levate e di sottrarsi dal confronto». Lo dichiara Valeria Ciarambino, candidata del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Campania.

«Mai una campagna elettorale era scesa a livelli così bassi e infimi. Mancando di rispetto ai candidati presenti - aggiunge Ciarambino - il comico De Luca e la comparsa Caldoro hanno mancato di rispetto a tutti i cittadini della Campania. Questo è il livello di chi ha già governato la nostra Regione, fallendo miseramente ogni obiettivo e precipitandoci agli ultimi posti in tutti gli indici di vivibilità. A questi personaggi non dobbiamo più consentire di decidere delle nostre sorti e di quelle dei nostri figli. La maggioranza dei cittadini della Campania può ancora aiutarci a ribaltare qualunque risultato e a concederci la possibilità di dar vita al vero cambiamento per questa regione», conclude Ciarambino.

Ultimo aggiornamento: 16:20

