Riapertura scuole in Campania, De Luca annuncia l'ordinanza: «Superiori aperte da lunedì 1 febbraio»

«Il 25 gennaio dovrebbero riaprire le scuole primarie, come avevamo previsto, lasciando sempre un margine di discrezionalità alle amministrazioni comunali e subordinando sempre tutto alle condizioni sanitarie vere. Poi, dice la sentenza del Tar, dal primo febbraio cominciamo le attività delle secondarie inferiori e superiori. Era esattamente quello che volevamo ottenere». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso di una diretta Facebook.

APPROFONDIMENTI LA SCUOLA Riapertura scuole in Campania, il Tar ordina: medie e superiori in... L'EPIDEMIA Vaccino Covid, De Luca contro Arcuri: «Differenze forniture...

«Sulle scuole - ha aggiunto De Luca - avevamo un obiettivo che già avevo detto. Mentre la valorosa ministra Azzolina continuava a ripetere apriremo tutte le scuole il 7 gennaio, la Campania insieme con la stragrande maggioranza delle Regioni ha preso un'altra decisione, cioè: riapriamo le scuole sulla base di una valutazione dello stato dell'epidemia e dunque delle condizioni di sicurezza da garantire per gli alunni, il personale scolastico e le famiglie. Avevamo l'obiettivo di scavallare il mese di gennaio per verificare se l'epidemia, a 2-3 settimane dal periodo festivo di Natale e di Capodanno, riprendeva o si manteneva in proporzioni controllabili. Non c'era malvagità quando avevamo deciso di prenderci il mese di gennaio, siamo arrivati a raggiungere il nostro obiettivo. Nel frattempo abbiamo lavorato per potenziare il trasporto e abbiamo da questo punto di vista una situazione buona, poi dobbiamo ragionare sugli orari ma questa è responsabilità anche dei dirigenti scolastici».

© RIPRODUZIONE RISERVATA