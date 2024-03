Sangiuliano risponde a De Luca: «I ministri in Campania per propaganda? Io in Campania ci vivo»

«Ancora una volta il presidente della Campania si trova senza argomenti e oggi decide di attaccare il governo per il solo fatto che, per sua stessa ammissione, a differenza di quelli precedenti è molto presente in Campania. Questa presenza deve dare molto fastidio al lucano Vincenzo De Luca visto che oggi ha deciso anche di dare i numeri. Per quanto riguarda il sottoscritto, De Luca, forse, confonde le visite con l'essere a casa propria, nella città dove sono nato, ho studiato, ho lavorato a lungo dirigendo un antico quotidiano della città di Napoli. Quello che è in trasferta in Campania è il lucano De Luca, detto con il massimo rispetto verso gente operosa e colta come gli abitanti della Basilicata».

Lo dichiara il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, rispondendo al governatore che oggi ha definito «solo propaganda» le numerose visite di esponenti del Governo Meloni in Campania, contandone circa 150 di cui 27 del responsabile del Mic.

«Come più volte ribadito, la Campania è stata incapace di spendere la maggioranza dei Fondi Sviluppo e Coesione 2014-2020.

Le sole risorse dirette del Ministero della Cultura destinate ai beni e alle attività culturali in Campania ammontano a un totale di oltre 800 milioni di euro: soldi erogati per cantieri in corso, interventi da realizzare e opere concluse, impiegati con efficacia ed efficienza», aggiunge Sangiuliano. «In questo momento il Ministero della Cultura è impegnato in decine di interventi per la Campania», continua il Ministro.

«Le visite di cui parla oggi il Presidente della Regione rappresentano il lavoro che questo governo e il Ministero della Cultura in particolare ha messo in atto dal primo giorno in cui abbiamo ricevuto l'incarico di guidare questa Nazione. Un lavoro che ha prodotto dei fatti che daranno sicuramente fastidio a De Luca perché mettono in evidenza e stridono con il nulla che lui ha prodotto in questi anni», conclude.