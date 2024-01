Sanità, la Cisl Fp denuncia: «A Napoli succede di tutto e di più nonostante siano implosi i pronto soccorso»

«Nella sanità a Napoli succede di tutto e di più. Nonostante siano implosi i pronto soccorso, a partire dal Cardarelli, nonostante i posti letto manchino, e nonostante una legge regionale approvata addirittura 13 mesi fa imponga la stipula di protocolli di intesa per attuare il modello aziendale unico in tutte le strutture ospedaliere, i due policlinici ancora non si muovono. E tutti tacciono, compresi quelli che hanno votato la norma e dovrebbero sentirsi nel diritto-dovere di intervenire».

Luigi D’Emilio, leader della Cisl Funzione Pubblica dell’area metropolitana, sottolinea la situazione paradossale in cui vive il settore. «Senza - dice - la trasformazione organizzativa stabilita a dicembre 2022 per i policlinici, restano inutilizzabili la metà dei 1400 posti letto in dotazione alle strutture 858 alla “Federico II”, 503 alla “Vanvitelli” e i 2 pronto soccorso previsti.

Una cosa inaudita, assolutamente inaccettabile. Tra l’altro è già scaduto da oltre 6 mesi il termine indicato dalla normativa per procedere alla stipula. Purtroppo, laddove non si completi il percorso burocratico, il turn over del personale resta limitato al 25% di quelli che vanno via, con ulteriori, pesanti ricadute sui servizi di degenza ed emergenza-urgenza, da tempo al limite del collasso. Su un territorio di 3 milioni di abitanti, appena 9 mila posti letto, di cui molti solo sulla carta come quelli citati, sono la conferma dell’inadeguatezza del nostro sistema sanitario”.

D’Emilio evidenzia anche le conseguenze che subisce la Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, che ha appena eletto nuovo presidente il professor Giovanni Esposito in sostituzione di Maria Triassi. «Siamo convinti - aggiunge il segretario generale – che il prestigioso cardiologo si muoverà in continuità con quanto ha fatto in questi mesi la Triassi per chiudere subito questa annosa vicenda, che rischia di compromettere il prestigio cinquantennale della Scuola. Senza pronto soccorso e senza posti letto, la formazione degli studenti diventa monca, non potendo esercitarsi sulla prima linea e sulle stesse degenze. Tutto questo perché? Per la burocrazia? Finiamola con questi ritardi, che periferizzano sempre più la nostra città e tutto il Mezzogiorno. Per questo rinnoviamo il nostro allarme alle istituzioni regionali affinchè dispongano l’immediata realizzazione di quanto hanno da tempo deciso, superando gli ostacoli che fino ad oggi hanno impedito la definizione del percorso tracciato».