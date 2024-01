I ministri Piantedosi e Zangrillo a Caivano: «Lo Stato c'è»

Lo Stato c’è a Caivano. È stato questo il motivo ricorrente di tutta la mattinata all’insegna della presentazione del Programma degli interventi per incrementare la capacità tecnica ed operativa del Comune di Caivano.

Al vertice hanno partecipato i ministri dell’Interno, Matteo Piantedosi e per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, insieme al commissario straordinario per il risanamento e la riqualificazione, Fabio Ciciliano e alla commissione straordinaria dell’ente.

I mnistri hanno espresso la loro soddisfazione per i risultati raggiunti. Zangrillo ha aggiunto: «L'incontro è un ulteriore step del programma, che abbiamo avviato ed è finalizzato al recupero di questo territorio per confermare la presenza dello Stato. Abbiamo chiuso il bando per l'assunzione di 31 persone per rafforzare il Comune di Caivano il 15 dicembre e assumeremo a partire dalla fine di questo mese.

In due mesi e mezzo, siamo riusciti ad aprire e chiudere un bando».

A breve nascerà il Consiglio dei bambini e delle bambine: «Abbiamo incontrato, in questi mesi, i dirigenti scolastici e costituiremo il Consiglio entro fine marzo. Insieme a noi, i bambini lavoreranno per comprendere il significato del rispetto delle regole».

Il ministro Piantedosi ha confermato che le iniziative «per i mesi a divenire sono tante. Un ringraziamento va fatto anche a quello che stanno facendo le forze di polizia. Da cinque mesi a questa parte ci sono in media 15/20 operazioni ad alto impatto. Stanno avendo la finalità di rendere visibile la presenza dello Stato. Lo Stato c'è. Andremo avanti, abbiamo destinato molte risorse».

L’attenzione nei confronti del Parco Verde è sempre alta. I ministri hanno fatto visita a don Maurizio Patriciello, parroco della chiesa del rione.