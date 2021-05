Sant'Agnello, morto Paolo Castellano: addio al medico e consigliere comunale

Un medico amico, un professionista stimato, un politico al servizio della comunità. Ha suscitato profonda commozione la notizia della scomparsa di Paolo Castellano, 63 anni, medico e consigliere comunale a Sant'Agnello, in prima linea nell'emergenza sanitaria, sempre disponibile a sostenere i suoi assistiti con la massima disponibilità in ogni ora del giorno e della notte.

APPROFONDIMENTI L'ASSISTENZA Covid a Napoli, il policlinico Vanvitelliattiva l'ambulatorio... LE VERIFICHE Controlli anti-Covid, decine di personemultate a Napoli e in... LA PREVENZIONE Covid, tra Napoli e Capri somministrati11mila vaccini nel... L'INCENDIO Palazzo Reale a Napoli, incendio nella notte domato dai vigili del...

«Oggi ho il cuore in frantumi - scrive sulla pagina Fb il sindaco Piergiorgio Sagristani - Ci ha lasciato Paolo Castellano, medico, amico e consigliere comunale di Sant'Agnello. Ha dato tutto se stesso, nella professione e nella vita amministrativa, fino all'ultimo e senza risparmiarsi. Esempio di medico appassionato e politico disponibile. Lascia un vuoto enorme per i familiari e nella nostra comunità. Un abbraccio forte ai congiunti. Come sindaco mi impegno a portare avanti i progetti elaborati nel corso di questi anni in cui aveva deciso di offrire al Comune tutta la sua passione civile. Ci mancherai Paolo».