Domenica 30 Settembre 2018, 15:33

CICCIANO - Una pacifica invasione di militanti del Movimento Cinque Stelle nell’ultimo consiglio comunale. A Cicciano gli attivisti pentastellati che hanno occupato molte sedute dell’aula consiliare indossavano la stessa maglietta con l’hashtag #iononmifaccioimbavagliare per manifestare contro uno dei punti messi all’ordine del giorno dalla maggioranza guidata dal sindaco Giovanni Corrado: la presunta incompatibilità del consigliere capogruppo a cinque stelle Nunzia Coppola visto il suo ruolo di presidente nel consiglio nell’istituto comprensivo “Bovio”. Dodici consiglieri della maggioranza hanno firmato la proposta di delibera, che richiama il codice etico per gli amministratori locali (la cosiddetta Carta di Pisa) e lo stesso codice del Movimento Cinque Stelle, per chiedere a Nunzia Coppola di scegliere entro 30 giorni se restare consigliere comunale o presidente del consiglio di istituto a causa di una presunta incompatibilità “etico-politica”. Alla richiesta, la stessa consigliera grillina ha risposto con un documento in cui sottolinea: “Nessuna norma o regolamento ravvisa questo tipo di incompatibilità, la richiesta è infondata, ridicola ed intimidatoria. Tutelerò il mio onore in tutte le sedi”. Gli attivisti grillini si sono fatti invece sentire partecipando al consesso civico indossando la tshirt di protesta. “Noi non arretriamo di un centimetro” affermano i componenti del Movimento ma il sindaco Corrado ribadisce: “Coppola si dimetta per fare spazio al primo dei non eletti nella sua lista”. Uno scontro feroce, non solo in aula ma anche sui social, che agita non poco le acque politiche della città.