Scrutatori, nessun sorteggio ad Afragola: «Poche speranze per chi non ha Santi in paradiso»

Nessun sorteggio ad Afragola per la nomina degli scrutatori. Il consigliere Antonio Iazzetta incalza la polemica: «Poche speranze per chi non ha Santi in Paradiso e, quindi, ci ritroveremo sempre gli stessi nei seggi. Anche questa volta, la Commissione elettorale, raccogliendo l’intenzione di tutti i consiglieri comunali, ha deciso di nominare gli scrutatori. È stata rifiutata l’ipotesi del sorteggio che abbiamo proposto io e la consigliera Marianna Salierno. In pratica, ogni consigliere avrà la possibilità di indicare 6/7 scrutatori».

Iazzetta, però, continua ad essere contrario e ha scelto di procedere con una sorta di sorteggio indipendente: «In occasione dei referendum, dovendo comunque indicare dei nomi, avevo scelto tra i diciottenni, cioè gli ultimi che si erano iscritti nell’albo. Questa volta ho deciso di ampliare la platea. Chi è iscritto nelle liste degli aspiranti scrutatori può inviarmi una richiesta di indicazione. Procederò con un sorteggio con uno dei software disponibili in rete, facendo in modo che l’estrazione sia trasparente».