Afragolese, salta la panchina di Cioffi: fatale il ko di Coppa con la Puteolana

Si separano le strade di Renato Cioffi e dell’Afragolese. È costata cara al tecnico la sonora sconfitta rimediata nella gara d’esordio in Coppa Italia contro la Puteolana (4-2, con tripletta di uno scatenato Guarracino). Notevoli le tensioni ed i malumori innescati dallo scivolone contro i diavoli rossi, al punto che il club del patron Niutta ha optato per la soluzione più drastica. Insieme a Cioffi salutano Afragola anche i tutti i componenti dello staff tecnico. Sarà dunque rivoluzione tecnico totale.

«Data la lunga amicizia che lo lega al nostro direttore generale Vincenzo Orefice – precisa il club – il mister ha consensualmente accettato l'interruzione in modo tale da poter svolgere il suo lavoro altrove. La Società ringrazia l'allenatore ed il suo staff per il lavoro svolto finora, augurando loro le migliori fortune per il prosieguo delle rispettive carriere».