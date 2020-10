Sindaco di Napoli, Manfredi si sfila: «Faccio il ministro e mi accontento di questo»

«Io sindaco? Sto facendo il ministro e mi accontento di questo». Ha risposto così Gaetano Manfredi, ministro per l'Università e la Ricerca, il cui nome circola da alcune settimane come papabile per le elezioni amministrative al Comune di Napoli che si svolgeranno nella primavera 2021.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Confermata la proroga dello stato d'emergenza, il ministro ha scongiurato «lockdown su scala regionale» nelle regioni che registrano un incremento dei contagi da Covid-19 «ma si guarderanno le singole realtà locali e pertanto eventuali interventi che verranno presi dal ministero della Salute riguarderanno parti di territorio limitate».