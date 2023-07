Il Tar Campania annulla la delibera di taglio della terapia di persone autistiche

«Il Tar annulla la delibera 131 regionale che aveva tagliato le ore di terapia per i pazienti autistici. Occorre necessariamente ascoltare e confrontarsi con le associazioni e le famiglie delle persone con disabilità». Lo dice in una nota il Garante per i diritti dei disabili della Campania, Paolo Colombo. È stata «contestata e discussa fin dal suo nascere a marzo 2021, in piena crisi pandemica, la delibera 131 sul percorso diagnostico terapeutico assistenziale (pdta) per la presa in carico globale e integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva. Un documento fortemente impattante sulla qualità della vita di autistici e loro familiari che aveva portato a manifestazioni di protesta (senza esito) sotto la sede del Consiglio regionale campano di famiglie e associazioni. Il 26 luglio - osserva il Garante - il Tar Campania pronuncia una sentenza esemplare sul ricorso proposto da un genitore contro la Regione per l'annullamento del nuovo progetto trattamento Aba (acronimo di Applied Behavioral Analysis, è il ramo applicativo dell'Analisi del Comportamento che si è mostrato più efficace nel trattamento dei bambini autistici) previsto in 12 ore settimanali».