Teresa Armato nella webtv del Mattino: «L'obiettivo è decomprimere aree della movida»

Continuano i forum del Mattino con gli assessori della nuova giunta Manfredi. Ospite oggi nella web tv del Mattino è l'assessora al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato.

Il fascino di Napoli

«Napoli ha un appeal straordinario, un fascino gigantesco. Pochi giorni fa è uscita la notizia che per Pasqua in tanti hanno chiesto di soggiornare a Napoli. Le riviste sul turismo ci dicono che la nostra è in vetta tra le città più richieste. Dobbiamo fare in modo che la città diventi più accogliente, che il turista voglia ritornarci: rendere il turismo permanente».

Il Maggio dei Monumenti

«Questa stagione turistica la chiameremo Non solo maggio, perchè sarà la stagione delle riaperture. Punteremo su un estate di musica».

L'emergenza bollette

«Quello del commercio e delle attività produttive viene fuori da una crisi pazzesca, oggi abbiamo bisogno di un rilancio forte. Anche in questo caso stiamo cercando di utilizzare bene gli strumenti a disposizione, come i distretti commerciali che il Comune vuole utilizzare alla grande. Essi servono a individuare un'area della città, dare la possibilità di perimetrarla e mettervi dentro servizi per le imprese. In questo ci metto anche una cosa che piace molto a me e al sindaco: individuare strade di Napoli e rilanciare la loro vocazione originale. Per questo riprenderemo un dpcm del 2016 per individuare queste strade. Non mi scandalizzo delle pizzetterie, ma mi piacerebbe avere anche un recupero dell'artigianato locale. La Galleria Umberto, la zona degli Incurabili... ne abbiamo già individuate tante. E la Camera di commercio in questo sarà nostro alleato».

L'ordinanza sulla movida

«Su questo probema esercita un forte pressing l'intera opinione pubblica. Ci siamo confrontati a lungo con esercenti e residenti, abbiamo affrontato lunghe discussioni con i diversi livelli istituzionali, compreso l'incontro con la Lamorgese. Io capisco la sofferenza degli esercenti, ma l'ordinanza è necessaria per avere delle regole. Ci sono ragazzi che finiscono continuamente in coma etilico. Intanto prepareremo il regolamento degli esercenti in Consiglio Comunale. Abbiamo il dovere di riorganizzare il tempo della notte, dire ai giovani che si può stare insieme anche senza ubriacarsi o fare uso di droghe. Dobbiamo decomprimere alcune aree della città, delocalizzandole. Vogliamo anche sostenere esperienze originali. I giovani vengono comunque da due anni molto difficili».

La delega alla cultura

«Da molto tempo mi confronto con il gruppo di lavoro impiegato dal Sindaco, cultura e turismo vanno a braccetto quindi lavoriamo all'unisono. Posso anticipare, come già detto, che faremo una grande stagione musicale in estate. Napoli si è aggiudicata la nomina di città capofila nella Giornata dedicata alla musica. Lavoriamo quindi a un progetto diffuso nel tempo e nel territorio, per offrire alla città un pacchetto di eventi musicali importanti tramite il coinvolgimento di associazioni famose. Napoli è già di fatto capitale nella musica: dobbiamo recuperare la tradizione e accompagnarla all'innovazione. Abbiamo bisogno di tante locations, quindi valuteremo tutti gli spazi che potranno offrirci questa possibilità».