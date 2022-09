Il Tar del Lazio ha concesso al governo due mesi di tempo per consegnare tutti gli atti che a inizio maggio portarono al secondo scioglimento, in poco più di due mesi, del comune di Torre Annunziata, uno dei più importanti e popolosi della provincia di Napoli.

La decisione è stata presa con un'ordinanza istruttoria pubblicata nell'ambito di un ricorso proposto dall'ex sindaco Vincenzo Ascione.

Fissata all'8 marzo 2023 l'udienza pubblica collegiale per la valutazione di merito dell'impugnativa. Il comune di Torre Annunziata è stato sciolto «anchè per infiltrazioni mafiose».

Per l'ente della città vesuviana, già interessato da un'inchiesta che aveva visto il coinvolgimento tra gli altri anche dell'ex sindaco, si è trattato del secondo decreto di scioglimento in appena due mesi e mezzo, dopo quello di carattere strettamente politico scaturito proprio dalle dimissioni di massa seguite all'inchiesta giudiziaria.

Il Tar, considerato ha ritenuto necessario ai fini della decisione «acquisire l'intera documentazione relativa alla procedura in esame, priva di oscuramenti e completa di tutta la documentazione alla stessa allegata».