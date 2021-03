Vaccini Covid, De Luca non rinuncia all'idea Sputnik: «Il governo s'impegni per le verifiche»

«Mi auguro che il Governo, anziché raccontare numeri a vanvera, si impegni affinché l'Alfa verifichi i vaccini Sputnik in tempi rapidi, non nell'arco di mesi» . Così il presidente della Giunta regionale campana, Vincenzo De Luca, rispondendo alla domanda di un giornalista a Camposano, dove la Asl Na 3 Sud ha inaugurato Centri di vaccinazione pubblico-privati per pazienti in dialisi.

«Non siamo nell'ordinaria amministrazione, ma in guerra - ha aggiunto - e poiché sono vaccini già somministrati a milioni di cittadini, si può tranquillamente testarne l'efficacia in un mese, non in 6. È quello che chiediamo a Governo e Aifa».

«Dopo aver ultimato le vaccinazioni degli over 80 e dei pazienti fragili, procederemo per categorie economiche». «La categoria più in sofferenza questo momento è quella del turismo in Italia, e in Campania in particolare - ha proseguito -. Se noi avessimo 500.000 dosi di vaccino disponibili potremmo somministrarle a tutta la popolazione di Ischia, Capri, Procida e poi fare tutta la Costiera Sorrentina e Amalfitana e il Cilento».

«Questo ci aiuterebbe - ha detto ancora De Luca - a rilanciare anche l'economia perché in Campania dobbiamo sempre muoverci sui due piani: la sanità è la priorità, la vita della gente, ma anche il pane, il lavoro, è una priorità».