Sputnik, De Luca compra il vaccino russo per la Campania: «Pronti ad avanti anche da soli»

«Nei giorni scorsi, dopo settimane di trattative e di confronto, abbiamo stipulato un contratto di fornitura con l'azienda che produce il vaccino Sputnik. Ci stiamo muovendo un po' sulla linea indicata da Draghi: se non abbiamo le risposte che ci servono da parte dell'Ue e da parte delle aziende attualmente contrattualizzate, andremo avanti anche da soli per la parte aggiuntiva che possiamo ottenere». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Sputnik V, ha spiegato De Luca, «è un vaccino che non è compreso tra i vaccini trattati dall'Unione Europea e quindi dall'Italia, quindi è un vaccino aggiuntivo. Abbiamo inteso prenotare proprio per avere i vaccini necessari per immunizzare 4 milioni e mezzo di nostri concittadini con la doppia dose. L'obiettivo della Campania è completare l'immunizzazione della popolazione campana per questo autunno e questo vuol dire che dobbiamo fare ogni giorno 60mila vaccini, che significa 1,8 milioni di somministrazioni al mese. In tre mesi dovremmo riuscire a fare, se tutto va bene e ci sono i vaccini, tra i 5,3 e i 5,6 milioni di somministrazioni. Con le due somministrazioni, dobbiamo farne più di 9 milioni. Ad oggi non abbiamo i quantitativi necessari per raggiungere questo obiettivo». De Luca ha sottolineato che «il contratto prevede che diventi operativo immediatamente dopo l'approvazione del vaccino da parte dell'Ema o dell'Aifa».