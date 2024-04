A San Potito «La Vicina di Zeffirelli»: inno alla solidarietà femminile

Un evento unico nel suo genere sta per illuminare la città di Napoli, unendo letteratura, musica e spiritualità, creando al contempo un'aurea di solidarietà femminile. Il 23 aprile alle 18, presso la monumentale Chiesa di San Potito, in via Salvatore Tommasi 1, tornerà, a distanza di 12 mesi dal suo debutto, il cult editoriale "La Vicina di Zeffirelli" di Gaia Zucchi, un libro che tra le sue pagine celebra soprattutto l'amicizia tra donne e la scoperta della fede cattolica da parte dell’autrice, attraverso un dialogo sentito e toccante con il Maestro Franco Zeffirelli.



L’attrice, ospite dell’associazione culturale e musicale “Ad Alta Voce Ets” fondata e presieduta dal Maestro Carlo Morelli, ha fortemente voluto la presenza tra gli ospiti della sua cara amica e sostenitrice, l’imprenditrice Lorena Rutigliano, fondatrice della LM da sempre vicina al pianeta femminile e al sociale.

L'avvenimento, organizzato dall'architetto Daniela Rinaldini verrà arricchito da personalità di spicco, come il giornalista Rai Giovanni Occhiello che modererà l’incontro, Walter Garibaldi e Andrea Di Bella che si occuperanno delle letture ed i preziosi interventi musicali della “That's Napoli Live Show”, Mariano Lambiase e Andrea Sensale.

L’incontro, a libero ingresso, è il primo in calendario per il rilancio, connesso alla riapertura, della magnifica Chiesa di San Potito, ultimamente restaurata, comprendente al suo interno importanti opere di Nicolò De Simone, Giacinto Diano Luca Giordano e Andrea Vaccaro.