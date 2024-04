Anna Pernice, “Il richiamo dell'Isola”: doppia presentazione a Paestum e a Roma

Il 19 aprile è prevista la pubblicazione del nuovo libro di Anna Pernice “Il richiamo dell'Isola”. Il romanzo verrà presentato in anteprima il 14 aprile a Paestum in occasione della fiera Open e il 15 aprile a Roma presso il centro multimediale interattivo dell'ente del turismo di Spagna in Italia.

“Il richiamo dell’isola” è un romanzo autobiografico, che racconta la vita da “Expat” di Anna Pernice a Fuerteventura durante il periodo della pandemia.

Si narra che quest’isola delle Canarie sia magica, legata al chakra del terzo occhio e attraversata da un’ancestrale energia in grado di attirare a sé i viaggiatori. Così è successo ad Anna. Richiamata dalla potente energia di Fuerteventura, decide di partire quasi d’impulso in piena pandemia e di farsi trasportare dal flusso degli eventi, la fluya.

In un’avventura rocambolesca, la cui trama è intessuta di avventure memorabili attraverso le isole di Fuerteventura, Lanzarote e Tenerife, piccole disavventure che fanno quasi sorridere ed esperienze formative, l’autrice ritrova la sé stessa più autentica, innamorandosene profondamente.

Affidarsi alle forze nascoste dell’Universo può aiutare a trovare il coraggio di abbandonare la propria zona di comfort e percorrere la propria strada, senza più paure e condizionamenti. È proprio nei momenti inaspettati che si abbandonano le paure e si vivono i momenti più intesi.

Tra le pagine del romanzo, troviamo degli “Appunti di viaggio”, degli inserti con consigli su cosa fare e vedere sulle isole Canarie, arricchiti da foto in stile polaroid, Qr code di approfondimento e mappe illustrate delle varie isole, da consultare più e più volte per poter ripercorrere l’avventura di Anna.