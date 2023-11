Antonello Cossia presenta L’attore e l’animale – Artigianato teatrale fra natura, corpo e metamorfosi

Lunedì 4 dicembre ore 18.00, in Sala Assoli si presenta il libro L’Attore e l’animale – Artigianato teatrale fra natura, corpo e metamorfosi, in cui Antonello Cossia attraversa l’esperienza di 40 anni di palcoscenico e soprattutto i percorsi laboratoriali, mettendo in profondità strumenti metodologici di un lavoro di ricerca e artigianato.

Nel corso della presentazione, l’attore dialogherà con i presenti e sono previsti interventi di Marco Baliani, Giulio Baffi e Alessandro Toppi. Il breve saggio di Cossia prende in prestito le teorie di Vesevol’d Mejerchol’d, con la volontà precisa di raccontare un punto di vista poco omologato relativo all’arte attoriale: non solo si riprende la lezione di un artista, di un maestro fucilato da Stalin per la sua opposizione al regime, ma soprattutto la sua disciplina che si richiama alla condizione animale, fisiologica del corpo.

Al centro della riflessione di Cossia c’è dunque il corpo: un corpo che possa far scandalo non passando dalla diffusa pratica di una nudità pornografica, ma da una potenza erotica di seduzione, che sposti la visione dello spettatore, mostrandogli la vita in scena nella piena potenza di un’energia animalesca, selvaggia, abbrutita, tornando allo stadio primigenio della natura senza sovrastrutture.

Il libro di Cossia racconta di un teatro che emoziona, che tocca il cuore, che è il motore di tutte le cose, a cui si giunge attraverso un lavoro meticoloso, duro, divertito, ma rigoroso, dove in realtà non ci sono segreti, ma una porta sempre aperta, che permetta di assistere a un processo di creazione, per restituirgli solo alla fine uno spazio di mistero, utile a conciliarsi con il mondo e con la vita attraverso la magia del teatro.