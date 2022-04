«Attraverso Napoli - 10 anni di passione», il nuovo libro di Luigi de Magistris alla Feltrinelli di piazza dei Martiri

La prima presentazione di «Attraverso Napoli» di Luigi de Magistris è fissata per le ore 18 di domani giovedì 21 aprile alla Libreria Feltrinelli di Piazza dei Martiri, con l’autore ci saranno la scrittrice Valeria Parrella e Rosario Esposito La Rossa, direttore editoriale della Marotta&Cafiero. Modera Mimmo Annunziata, portavoce di de Magistris nei due mandati da primo cittadino.

«Attraverso Napoli – 10 anni di passione» racconta foto e storie alcuni dei momenti più importanti degli oltre 10 anni di mandato dell’ex sindaco di Napoli. Con la prefazione di Valeria Parrella, i 51 racconti scorrono nelle 160 pagine accompagnati dalle 85 fotografie di Velia Cammarano, Gigi Valentino e Alessandro Capuozzo. Attraverso Napoli sarà anche un tour, “un viaggio”; già numerose sono le presentazioni in giro per l’Italia ma il calendario degli incontri con i lettori è in continuo aggiornamento.

Dopo gli altri appuntamenti di Napoli - il 6 Maggio a Iocisto con Maurizio De Giovanni, il 14 Maggio al Modernissimo, il 17 maggio alla Domus Ars con Ciro Fusco, sono già fissate, tra le tappe più significative, quella di Torino al Salone internazionale del Libro il prossimo 20 maggio, di Milano con il sindaco Beppe Sala il 22 giugno, passando per la fiera «Una Marina di libri» a Palermo l’11 giugno. Sempre a giugno sarà la volta della Feltrinelli di via Toledo, di Marechiaro, di Vico Equense, di Pozzuoli e di San Giorgio a Cremano ma tante altre saranno le città che ospiteranno questo libro; da Roma a Fiuggi, da Alba a Viterbo, da Procida e Ischia, a Salerno, Agropoli e non potrà mancare un tour estivo in Calabria.