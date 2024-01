Biss a Secondigliano, arriva il primo Festival del libro per ragazzi

Ancora pochi giorni e Secondigliano avrà il suo festival di narrativa per ragazzi. Il 31 gennaio inizierà infatti B.I.S.S. – Book Into Street Secondigliano, la prima iniziativa del genere nel quartiere. La manifestazione, proposta dagli editori Marotta&Cafiero, si terrà fino al 2 febbraio negli spazi della biblioteca municipale Guido Dorso, in piazza Zanardelli.

B.I.S.S. prenderà vita in uno dei quartieri più difficili di Napoli e uno dei suoi scopi è proprio quello di educare alla legalità attraverso la cultura, nello specifico attraverso la letteratura. Un progetto di cultura che punta a rilanciare un’intera zona della città. E per farlo già da tempo la Municipalità a guida Troiano, che subito ha accettato la proposta degli editori, si impegna costantemente sul territorio attraverso un lavoro di educazione nelle scuole in sinergia con i dirigenti scolastici.

La tre giorni di B.I.S.S. sarà ricca di eventi e a fare da cornice sarà la biblioteca municipale Guido Dorso. Una scelta non a caso. La zona in cui ha sede la Dorso, il centro storico di Secondigliano, ha visto, fino a poco tempo fa, una delle più sanguinose e cruente guerre di camorra. Ripartire da quei luoghi con iniziative del genere per educare le nuove generazioni vuole dare un nuovo volto a parti della città fin troppo stereotipate.

«Si realizza, prende forma il nostro progetto, – dichiara Antonio Troiano, Presidente della VII Municipalità di Napoli – il progetto di portare qui un polo cultuale, un festival della letteratura partendo dalla letteratura dell’infanzia. Questo connubio, letteratura e infanzia, nasce perché ci stiamo dirigendo tutti i giorni nelle scuole per portare ai più piccoli, grazie ai dirigenti scolastici, l’idea di legalità, giustizia e libertà. Soprattutto portiamo l’idea di poter far rinascere un quartiere attraverso la cultura. Questo progetto si sposa perfettamente con i nostri scopi. Non è però un punto di arrivo: lo stesso festival verrà riproposto anche nei prossimi anni. Ma questa non sarà l’unica iniziativa, ne presenteremo presto un’altra, sempre nella nostra Municipalità».

Il 31 gennaio gli eventi inizieranno alle ore 9.

Ci sarà, nella sala Mongolfiera, uno spettacolo teatrale intitolato “Requiem per un burattino”. Alle ore 11 si passerà in sala Deltapiano per la presentazione del libro “Un ragazzo normale” di Lorenzo Marone. In contemporanea, sempre alle ore 11, un’altra presentazione. Nella sala Mongolfiera verrà illustrato “Guarracino – Biologia marina in musica”.

La seconda giornata, il 1° febbraio, inizierà alle ore 9 con la presentazione del libro “Mekhloufi – il pallone dei sogni” di Raffaele Trito nella sala Dirigibile. Alle ore 10 verrà presentato nella sala Deltapiano “O fischio ca nun fa paura”, ultima pubblicazione di Marco Zurzolo. Infine, alle ore 11, verrà illustrato “Una primavera di storie per piccoli lettori” nella sala Mongolfiera.

L’ultima giornata, il 2 febbraio, aprirà alle ore 9 con la presentazione del “Mostro Zuccone”, opera di Edouard Manceau. Alle ore 10:30 verrà illustrato “Ninnananna talamimamma” di Anna Maria Farabbi. L’ultima presentazione della manifestazione sarà alle ore 11. A chiudere, “’O cunto d’ ‘è gavina e d’ ‘o gatto ca ‘a mparaie a vvulà”, traduzione napoletana della celebre opera di Luis Sepúlveda “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”.

Tutte e tre le giornate saranno ricche di laboratori per i più piccoli collegati alle presentazioni. L’editore Marotta&Cafiero donerà inoltre libri alle scuole che interverranno. Questo per permettere l’avvio di biblioteche scolastiche. Dopo le conclusioni finali è prevista anche l’esibizione della Banda dell’Arma dei Carabinieri. La sua fanfara dovrebbe partire intorno alle ore 12:30.

Saranno presenti, tra gli altri, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l’Assessore all’Istruzione e alla Famiglia Maura Striano, il presidente della VII Municipalità Antonio Troiano, l’Assessore della Regione Campania Lucia Fortini, il già Presidente della Camera Roberto Fico e il sassofonista Marco Zurzolo.