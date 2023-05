Caivano, ritorna la festa patronale della Madonna di Campiglione. Gran finale con il concerto di Gigi Finizio

A Caivano ritorna, tra culto e tradizione, la festa in onore della Madonna di Campiglione, patrona della città, organizzata dai padri carmelitani in collaborazione con l’associazione culturale "Passaggio a Nord Est" (presieduta dall’ingegnere Domenico Semplice) e con il patrocinio del Comune. Ricco il programma religioso e civile.

E così, dopo il prologo con il pellegrinaggio di fedeli provenienti da tutt’Italia e dalle varie parrocchie del territorio, sabato 13 maggio (ore 19), presso il santuario di via Colanton Fiore ci sarà la celebrazione della santa messa, officiata da padre Dominic Laurence, priore e rettore del santuario.

Per domenica 14 maggio, invece, il programma religioso prevede la concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo della diocesi di Aversa, Angelo Spinillo. Alle ore 19, invece, la santa messa sarà celebrata dal priore provinciale dei Carmelitani, padre Cosimo Pagliara. Il giorno dopo, alle 20, la processione con il Simulacro della Madonna di Campiglione per le strade cittadine.

Al termine del corteo religioso il suggestivo cerimoniale con il quale il sindaco Enzo Falco affiderà alla vergine le chiavi della città. Ma c’è anche un ricco cartellone con il programma civile, che inizierà venerdì 12 maggio (ore 16) con il concerto degli alunni dell’istituto comprensivo Cilea Mameli, mentre sabato 13 maggio (ore 18) sarà allestita nel salone del santuario la personale del pittore Aurelio Talpa.

Seguirà, presso l’adiacente Tennis Club, la degustazione di prodotti tipici locali. Il giorno successivo (ore 10) sarà lanciato il concorso di fotografia sul tema “Il presente e il passato della festa di Campiglione”. Alle ore 20 la premiazione dei caivanesi che tornano in paese in occasione della festa patronale. Ma spazio anche per la musica classica con il concerto della banda musicale di Airola (domenica 14 maggio alle ore 21) e l’esibizione per le strade cittadine della banda musicale locale. Martedì 16 maggio (ore 21,30), invece, ci sarà la performance del gruppo musicale dei “Mash”. Poi il gran finale con fuochi pirotecnici (mercoledì 17 maggio alle 21) e il concerto di Gigi Finizio, che si terrà venerdì 19 maggio (ore 21), presso l’area mercato di via Rosselli.