L’amore per il creato: l'incontro promosso dalla Chiesa dell'Ascensione sul cambiamento climatico

Mercoledì 4 ottobre 2023, alle ore 17,30, su iniziativa della Parrocchia dell’Ascensione a Chiaia, si svolgerà un incontro-dibattito presso il PAN (Palazzo delle Arti di Napoli) in via dei Mille dal titolo: L’AMORE PER IL CREATO: dal «Cantico delle creature» di Francesco d’Assisi alla «Laudato si’» di Papa Francesco.

Dopo la presentazione di Giuseppe Carmelo, Parroco dell’Ascensione, ne parleranno Antonio Di Donna, Vescovo di Acerra e Presidente della Conferenza Episcopale Campana, e Luigi Fusco Girard, già Ordinario di Economia ed Estimo ambientale ed Emerito dell’Università Federico II, coordinati da Vincenzo De Gregorio, Abate della Cappella di San Gennaro.

Non occorrono molte parole perché basta osservare i fatti che tormentano l’umanità. Il cambiamento climatico è sotto i nostri occhi: su più punti del pianeta siccità, alluvioni, caldo infernale, deforestazione, incendi e quant’altro devastano la nostra terra.

La riflessione dell’incontro parte da due testi – distanti più di otto secoli l’uno dall’altro e messi a confronto – che consentono un’urgente sensibilizzazione culturale, specialmente dei giovani, sulla preoccupante situazione attuale del nostro pianeta.

Che invia inquietanti messaggi attraverso inediti fenomeni naturali che provocano migliaia di vittime in tutti i continenti.

Ciò richiede un gigantesco impegno collettivo e individuale a custodire e curare il creato. Non soltanto dei cristiani ovviamente ma di tutti i viventi. Importante l’iniziativa di alcuni giovani portoghesi che hanno citato in giudizio le tante nazioni che, in violazione degli accordi di Parigi del 2015, non affrontano il problema del cambiamento climatico e ledono così il diritto alla vita. La loro azione legale è ora all’esame della Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo.

IL PROGRAMMA DELL’EVENTO

Mercoledì 4 ottobre 2023

Sala de Stefano, PAN (Via Dei Mille, 60 - Napoli) 0re 17.30

Presentazione

Giuseppe Carmelo Parroco dell’Ascensione

Saluto

Teresa Armato Assessore al Turismo e alle Attività produttive

Ne parlano

Antonio Di Donna Vescovo di Acerra Presidente della Conferenza Episcopale Campana

Luigi Fusco Girard già Ordinario di Economia ed Estimo Ambientale, Emerito dell’Università Federico II e Cons. Ass. Professori Emeriti (APEF)

Coordina

Vincenzo De Gregorio Abate della Cappella di San Gennaro