Riaperto l'Hortus 2.0, Sangiuliano: «La cultura per evitare la fuga dei giovani»

«Un simbolo di arte che restituiamo alla città. La bellezza estetica dell'Hortus conclusus, opera di un maestro e di un intelligenza artistica di fama mondiale come Mimmo Paladino, è un orgoglio per tutti noi».

Così il sindaco di Benevento Clemente Mastella stamane alla riapertura dell'Hortus conclusus, dopo l'opera di valorizzazione del sito finanziata con le risorse del programma Pics. Il maestro Mimmo Paladino ha parlato di una «giornata di gloria» giunta a suggello di un'opera rifinita pietra dopo pietra e «di uno straordinario lavoro corale».

Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha poi chiuso l'evento con un intervento in cui ha ricordato «la qualità umana che caratterizza la città di Benevento che da campano conosco bene», ha poi richiamato, in luogo simbolo dell'arte contemporanea, l'attenzione che il Governo vi dedica: «Ogni anno una città sarà capitale dell'arte contemporanea».

Ha poi ribadito che la «cultura è fondamentale per dare una prospettiva qualitativa credibile ai giovani che vogliono restare nel Mezzogiorno» .

«Con Clemente Mastella, amico di vecchia data, discuteremo serenamente per potenziare il Teatro comunale», per il quale il Sindaco ha chiesto fondi per un impianto di climatizzazione. «La sezione egizia? Quello di Benevento è per quanto mi riguarda già Museo Egizio», ha concluso poi il Ministro della Cultura rispetto all'istanza del sindaco Mastella di valorizzare il patrimonio egizio della città.