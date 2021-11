Campi Flegrei in Fiore: premiazione sabato 6 novembre al Castello di Baia

Chiude la quinta edizione di Campi Flegrei in Fiore, una gara aperta a persone, enti pubblici e aziende commerciali dei Campi Flegrei e delle isole del golfo per premiare l'addobbo floreale più bello come espressione d'amore verso la natura e l'ambiente e invito per un mondo più green. Sabato 6 novembre, alle ore 11, si terrà la premiazione dei vincitori nella sala conferenze del museo archeologico dei Campi Flegrei nel Castello aragonese di Baia.

Numerosi gli amanti dei colori e dei profumi della natura che si sono cimentati nel design degli addobbi floreali armati di macchina fotografica per inviare la testimonianza del proprio lavoro alla giuria del concorso. A dare il benvenuto agli ospiti del parco archeologico dei Campi Flegrei, il direttore Fabio Pagano e il funzionario responsabile del Castello Pierfrancesco Talamo, il presidente della commissione giudicante del concorso Pierluigi Sanfelice di Bagnoli e l'Associazione L'Immagine del Mito, promotrice della manifestazione. Al termine dei lavori della commissione costituita da Camilla Aulisio, Maria Cristina Caracciolo di Brienza, Isabella Libonati, Alessandra Sottile d'Alfano e Nunzia Gilardi, la consegna delle targhe offerte dall'assessore alla cultura e tempo libero di Pozzuoli Stefania De Fraia. A sottolineare lo spirito e gli scopi della manifestazione interverranno la giornalista e scrittrice Donatella Trotta, curatrice di un raffinato progetto editoriale ispirato al libro “L'anima dei fiori” di Matilde Serao, e Tiziana Di Monaco, direttrice editoriale della casa editrice Spartaco.