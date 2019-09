Capri, Premio Malaparte allo scrittore irlandese Colm Tóibín

Venerdì 27 Settembre 2019, 11:51

Capri. Al via da questa sera la XXII edizione del Premio Malaparte con un programma di incontri e manifestazioni fino a domenica 29 settembre.Per la prima volta il premio caprese va a un autore irlandese: Colm Tóibín, acclamato autore di “Brooklyn” e de “La Casa dei nomi”, sará in Italia questo weekend per ritirare l’ambito riconoscimento letterario.A celebrarlo l'intera giuria, capitanata dal Presidente Raffaele la Capria, 97 anni, felice di aver scelto ancora un autore di notorietà mondiale, ma non facile, controverso, in linea con le caratteristiche del Premio. Con lui, i giurati del Malaparte (Leonardo Colombati, Giordano Bruno Guerri, Giuseppe Merlino, Silvio Perrella, Emanuele Trevi e Marina Valensise).Il programma della kermesse letteraria prevede questa sera alle 18.00 presso il Cinema Internazionale di Capri la proiezione del film "Brooklyn", tratto da un libro del premiato, con ingresso libero sino ad esaurimento posti. Domani sera alle 18.00 presso la sala consiliare di Capri é previsto un incontro con Tóibín sul tema: “The music of silence: writing from an island” un dibattito aperto con la giuria, gli scrittori e i critici letterari.Domenica mattina alle 11.00 presso la Certosa di San Giacomo, si terrà la cerimonia di premiazione in cui sará letta la motivazione della giuria ed il discorso di accettazione da parte del premiato. Il Premio Malaparte è supportato da Ferrarelle spa e si avvale del patrocinio della Città di Capri e del Polo Museale della Campania.