Casamarciano, con «Scenari al borgo» teatro gratis per tutti

Spettacoli gratis per la tredicesima edizione del Festival nazionale del teatro di Casamarciano. E quest'anno saranno Katia Ricciarelli, Francesco Di Leva, Rosalia Porcaro e gli storici musicisti dell'album Nero a metà di Pino Daniele gli ospiti d'eccezione per un evento completamente gratuito. Anche quest'anno, infatti, non sarà necessario acquistare alcun biglietto.

«La cultura appartiene a tutti – spiega il sindaco Clemente Primiano – è per questo che confermiamo una scelta adottata già lo scorso anno a pochi mesi dall'insediamento dell'amministrazione comunale che ho l'onore di guidare».

La kermesse parte lunedì 4 settembre 2023, edizione numero 13 della rassegna culturale il cui obiettivo è quello di ritornare all'essenza pura del teatro: una gara tra tre prestigiose compagnie di teatro amatoriale provenienti da tutta Italia, selezionate dal presidente della giuria tecnico-popolare Pasquale Manfredi, segretario nazionale della "federazione italiana teatro amatori" e dagli artisti della compagnia di casa "Hyria" coordinati dal regista Giovanni Cavaccini.

«D'altra parte – afferma ancora Clemente Primiano - la kermesse che rappresenta ormai una iniziativa consolidata all'interno del panorama artistico nazionale, affonda le radici proprio nell'antica tradizione teatrale di Casamarciano».

Alla giuria anche il compito di indicare i vincitori delle tre sezioni che sono "migliore compagnia", "migliore attore protagonista" e "migliore regia". A contendersi la maschera del festival nazionale del teatro saranno la compagnia CarMa di Reggio Calabria che si esibirà il 4 settembre, la compagnia Satyrion di Leporano in provincia di Taranto che salirà sul palco il 5, e la compagnia ScanSonati di Palestrina in provincia di Roma che parteciperà il 7 settembre. Sipario aperto, l'8 settembre, anche per la compagnia Hyria. Il 6 settembre è previsto, invece, lo spettacolo di Rosalia Porcaro "Semp'essa" che vedrà alla chitarra Ivan Del Vecchio ed il 9 quello di Francesco di Leva, premio David di Donatello, con "Muhammad Ali”.

A consegnare i premi, nel corso del gala del 10 settembre, sarà Katia Ricciarelli, che porterà in scena "Vi racconto di me ditemi di voi". Nella stessa serata è in programma anche il concerto della band storica del Nero a metà di Pino Daniele con la direzione artistica di Fabio Massimo Colasanti.

Tutti gli spettacoli si terranno nel borgo di Santa Maria del Plesco di via Santa Maria ed avranno inizio alle 20,30. Previsto anche l'allestimento di un'area food con il main sponsor Conad Super store e Hyria spazio commerciale ed un salotto letterario curato da Mondadori.