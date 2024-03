Castellammare nasce 9Arte': un collettivo artistico per promuovere l'arte e la cultura

Da un collettivo di artisti nasce un'associazione culturale. Sabato 23 marzo alle 18,30 al Museo Diocesano di Castellammare la presentazione di 9Arte'.

Un progetto artistico nato nell’ottobre dello scorso anno, che si presenta al territorio con un evento speciale organizzato nello spazio antico stabiese.

L’iniziativa nasce dall’entusiasmo e dalla passione di un collettivo di artisti composto da Carmen D’Auria, Catello Zanca, Cinzia Vivo, Ciro Di Somma, Domenico Balestrieri, Florinda Imparato, Luca de Martino, Monia Provenza e Vincenzo Imperatore, artisti con esperienze in diversi contesti culturali di rilievo nazionale che hanno deciso di unire le loro forze sotto l’egida di 9Artè.

All’inaugurazione saranno presenti tutti gli artisti con alcune delle loro opere. Interverranno anche l’Avv.Andrea Paolillo e il presidente della ProLoco di Castellammare Gino Coppola. A moderare l’incontro l’archeologo Mario Notomista e la giornalista Maria Pia Nocerino.

9Artè, polo di riferimento per l’arte, con un calendario già ricco di mostre ed eventi culturali previsti nei prossimi mesi, si propone come polo di riferimento per l’arte, mirando a stimolare il dialogo e l’apprezzamento per le varie forme d’arte all’interno della comunità.