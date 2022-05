Complesso Monumentale Donnaregina, arriva il tour di Incenzo

Al Complesso Monumentale Donnaregina di Napoli, domenica 5 giugno alle ore 19, arriva il tour italiano di Vincenzo Incenzo. Il cantautore, regista e autore che ha scritto per i nomi più grandi della musica italiana, da Renato Zero a Armando Trovajoli, da Lucio Dalla ad Antonello Venditti e poi Sergio Endrigo, PFM, Zarrillo, Califano, Ornella Vanoni, si esibirà con un live legato al suo nuovo album dal titolo “Zoo”. Anticipato dai due singoli, “Pornocrazia” e “Ciao Repubblica”, “Zoo” è il terzo album di Incenzo (dopo “Credo”, prodotto da Renato Zero, e “Ego”) che ha scritto per grandi musical ma anche per la tv e il cinema.

Il concerto di Incenzo è un viaggio, a cavallo di un pianoforte, di un cantautore applaudito dalla critica, autore per i grandi della musica italiana. Una serata caratterizzata dalla sua infinita produzione, dai grandi successi sanremesi alle hit per i grandi artisti, e dalla sua produzione di cantautore. Un viaggio di musica ma anche di parola, attraverso aneddoti e piccoli racconti della sua lunga carriera e degli incontri e le collaborazioni con le star della canzone. Un incontro emozionante e interattivo con il pubblico, che potrà ritrovare o scoprire un artista a 360 gradi, che spazia dalla canzone, al teatro, al cinema; una serata in cui ogni spettatore scoprirà̀ che almeno una canzone della sua vita appartiene alla sua penna.