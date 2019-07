Con Insolitaguida al Mann in tour tra Blub e Corto Maltese

Martedì 30 Luglio 2019, 12:15

In occasione delle aperture serali a prezzo speciale del Museo Archeologico Nazionale di Napoli giovedì 1 agosto alle ore 20 c'è la visita guidata straordinaria al Mann approfittando anche delle mostre temporanee «Blub l'arte sa nuotare» e «Corto Maltese».Il tour di Insolitaguida sarà diviso in due parti, inizialmente si andrà sulle orme di Corto Maltese, misterioso e affascinante marinaio, protagonista dei fumetti di Hugo Pratt. Patrocinata dal Comune di Napoli, la mostra raccoglie circa 100 pezzi tra tavole, schizzi, fotografie ed ingrandimenti e si presenta come un suggestivo e ricco percorso nel mondo di un personaggio solitario, ramingo, condottiero e marinaio al tempo stesso, imprevedibile e arguto nelle sue battute.Dall’incontro di Blub e il Museo nasce una mostra con il tema dell’archeologia subacquea. Blub crea alcune opere originali che dialogano con i reperti del Mann, accompagnando il visitatore in una dimensione subacquea dai colori sfocati. Elemento d'unione dei lavori è dato dall’acqua.Obbligatoria la prenotazione al tour che può essere effettuata telefonicamente allo 081.1925 6964, via whatsapp al 3389652288, via mail a info@insolitaguida.it o tramite il sito web www.insolitaguida.it.Contributo tour e ingressoSoci 8 euro - Non soci 10 euro