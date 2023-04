Corruzione e diritto penale nel libro di Alessandro Milone

Venerdì 28 aprile alle 17,30, presso il Nap Hub, Fondazione Salvatore, spazio eventi in viale Gramsci 4, è in programma la tavola rotonda su “La corruzione in Italia: tra esigenze repressive e salvaguardia del sistema di garanzie del diritto penale”, in ccasione della presentazione del volume di Alessandro Milone “Corruzione pubblica e diritto penale. La crisi dei principi tra Italia e Stati Uniti”.

Dopo i saluti del professor Marco Salvatore e del sindaco Gaetano Manfredi, intervengono i docenti Alberto De Vita, Stefano D'Alfonso, Federico Varese, conclude il procuratore di Perugia Raffaele Cantone. Modera Marco Demarco, editorialista del Corriere della Sera.