Sensorama Boutique Festival, così rinasce il turismo ischitano

Il 29 e il 30 aprile, nel cuore della baia di San Montano, il Sensorama Boutique Festival animerà l’isola d’Ischia: l’appuntamento è presso il Parco del Negombo, che accoglierà ospiti provenienti da tutto il mondo, pronti a ballare sotto le stelle, dal tardo pomeriggio fino a notte inoltrata.

«Già la scorsa estate abbiamo inaugurato un format innovativo, che ha visto numerosi artisti italiani e internazionali far danzare giovani e meno giovani immersi nella natura e a pochi passi dalle piscine e dal mare. Ma questa volta sarà diverso: il parterre previsto, di altissimo profilo, si esibirà per 2 giorni e in 2 aree diverse, l’arena e il terrazzo, mentre la musica verrà coniugata col gusto e lo shopping di settore. L’obiettivo è di collocare Ischia all’interno di un circuito turistico giovane, che ama la musica, il cibo e la natura» - spiega Augusto Penna, tra gli organizzatori dell’evento.

Con un’ampia selezione di artisti nazionali e internazionali, il festival sarà un evento imperdibile per gli appassionati di musica elettronica di tutte le età. Tra i DJ che si esibiranno, si annoverano artisti famosi e talenti emergenti, tra cui: Brain de Palma, Budino, Cipolletta, Craig Richards, Deep Futuristic, Domenico Rosa, John Talabot, Mr Scruff, O.Bee, Tomas Station, Thanks Mate e Vincenzo Curcio.

Altro elemento distintivo della 2 giorni sarà la food experience: al profumo del mare si aggiungerà quello delle cucine, ai cui fornelli si alterneranno alcuni dei migliori chef campani, tra cui Ivano Veccia ed Emmanuel di Liddo, nonchè il 2 stelle Michelin Nino di Costanzo. Infine, ad impreziosire l’evento, ci saranno 3 corner-market per gli appassionati di dischi, vestiario e letteratura. Rispettivamente: il celebre Serendipty di Milano, Tobia shop e il Perditempo di Napoli.

L’evento è organizzato nei minimi dettagli: dal parcheggio custodito alla navetta privata per chi raggiungerà la baia di San Montano con una barca, dal 20% di sconto riservato per i clienti che raggiungeranno l’isola con la compagnia Alilauro all’ampia scelta di strutture alberghiere suggerite dall’organizzazione (tra cui spicca l’Hotel della Baia, interno alla struttura).

«Avremmo potuto programmare il Sensorama Boutique Festival d’estate, un periodo che conta un flusso turistico maggiore ma abbiamo voluto organizzarlo già ad aprile perché intendiamo dare un forte segnale di ripartenza. L’auspicio è di inaugurare, così, una florida stagione turistica per la nostra amata terra», concludono gli organizzatori.