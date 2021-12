Evasione scolastica, una mostra d'arte con i minori a rischio nel complesso di San Domenico Maggiore a Napoli

Sabato 18 dicembre alle ore 10.00, presso il Complesso Monumentale San Domenico Maggiore - Sala del Capitolo, si svolgerà l'iniziativa «L'arte come strumento di valorizzazione del minore e di recupero sociale nel contrasto all'evasione scolastica». Parteciperanno il Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Campania prof. Giuseppe Scialla, l'avvocato Manuel Fabozzo presidente Associazione di promozione sociale L'Agorà Partenopea, l'on. Enza Amato presidente del Consiglio Comunale di Napoli e il prof. Francesco De Rosa presidente dell'Associazione presidi-dirigenti scolastici della Campania.

Studenti minori a rischio evasione scolastica e povertà educativa a San Domenico Maggiore per una giornata di arte e cultura - dedicata alle scolaresche - capace di trasmettere e recuperare importanti valori morali e sociali. In programma la mostra di opere d'arte della pittrice Maralba Focone ispirate al disagio infantile e ai minori come vittime passive di disagi familiari e responsabilità genitoriali.

«Trascorrere una giornata nel meraviglioso contesto culturale quale quello di San Domenico Maggiore è un'opportunità che offriamo agli studenti e ai ragazzi disagiati di Napoli per implementare la loro autostima e le capacità individuali attraverso l'apprendimento delle tecniche del disegno e l'approccio con l'arte grazie alle dimostrazioni pratiche dell'artista che interagirà con i presenti» spiega il Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Campania Giuseppe Scialla.

«Questo appuntamento vuole essere anche il primo di una serie di attività ludico ricreative offerte a ragazzi provenienti da contesti familiari disagiati come ad esempio quelli che vivono in quartieri periferici di Napoli, in particolare, della VII Municipalità di Secondigliano, Miano e San Pietro a Patierno dove operiamo da anni con progetti di recupero come I fuori-classe di Napoli finanziato dalla Regione Campania per contrastare l'evasione scolastica» conclude Manuel Fabozzo presidente dell'associazione di promozione sociale L'Agorà Partenopea.