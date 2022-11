Fondazione Sorrento, a Villa Fiorentino il calendario dell'Avvento di Ruben Staiano in videoart

La videoart ad accompagnare il calendario dell’Avvento dal 1° dicembre al giorno di Natale. A Villa Fiorentino proiezioni quotidiane dedicate a Ruben Staiano, giovane artista in ascesa di Vico Equense, che è stato anche selezionato dalla Biennale di Venezia per l’edizione 2022 con l’opera “Prato Fiorito 2”. Il progetto allestito a Sorrento si chiama “Alabastro” e prevede la pubblicazione di un video diverso ogni giorno alle ore 12 sui canali social della Fondazione Sorrento e su quelli di Ruben Staiano oltre alla diffusione all’interno della dimora che affaccia sul corso Italia. La singolare iniziativa è stata ideata dalla società di comunicazione Stylo Project nell’ambito di About Sorrento e si inserisce nella XIV edizione della rassegna M’Illumino d’Inverno realizzata dal Comune di Sorrento in collaborazione con la Fondazione Sorrento.