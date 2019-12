Gli auguri di Aidda Campania con Gigi Marzullo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cultura e convivio per i consueti auguri natalizi di Aidda Campania sul rooftop dell’Hotel Mediterraneo in centro città, dove per l’occasione è stato presentato l’ultimo libro di Gigi Marzullo “Non ho capito la domanda”: trecentosessantacinque pagine con altrettante domande per ogni giorno o notte dell'anno, come solo il nottambulo Gigi nazionale sa fare. Ne hanno discusso amenamente con l’autore Maurizio de Giovanni, Edoardo De Angelis e Pina Turco, mentre Gianni Ambrosino ha moderato il brioso dibattito che tra racconti e ricordi professionali di Marzullo ha coinvolto anche alcuni ospiti in sala, primo tra tutti patròn Naldi, attento osservatore e insigne imprenditore.A seguire una cena leggera e raffinata e il brindisi di rito tra i tantissimi amici intervenuti e le socie AIdda. Con loro la presidente Campania Concita de Vitto, Marta Catuogno vicepresidente Nazionale Carla Librera, Lea D’Agostino, Cristiana Panico, Antonella Cerullo, Donatella Cagnazzo, Elena Tonti, Titti Troianiello, Maria Romano, Filli Chianese, Bianca D'Angelo, Iolanda Giovidelli, Dora Fucito, Rossella Verderosa, Matilde De Tommasis.Tra gli ospiti i padroni di casa Toto e Teresa Naldi, Raffaele e Teresa Ruberto, Elisabetta Garzo, Ermelindo Gialanella, Antonio Santoro e Maria Rita Martucci, Paolo Trapanese, Norberto e Alessandra Salza, Maurizio e Valentina Ramirez, Massimiliano Cerrito, Antonio Coviello, Vanni Fondi e Cristina Santoro, Daniela Ventura, Nana Zamparelli, Ianuaria Piromallo, Fabiana Capuano, Alessia De Simone, Sergio Cardaropoli e Sasà Castiello, Beatrice Brunini, Giovanni Lombardi, Giuseppe e Claudia De Rosa, Giuseppe Brandi, Gioia Caputo, Marella Riccardi, Alessandra Rubinacci, Renata Amodio, Emilia Pugliese e Fabio Fogliamanzillo.