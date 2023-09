Gragnano, ad Ozpetek le chiavi della città

Le chiavi della città di Gragnano a Ferzan Ozpetek. Domenica 10 settembre il registra, sceneggiatore e scrittore arriverà nella cittadina dei Monti Lattari, in occasione della 21esima edizione della kermesse “Gragnano Città della Pasta”.

Era aprile quando il sindaco Nello D’Auria invitò il regista turco “a trascorrere qualche giorno tra la gente, ad ammirare lo stile di vita, le bellezze, le tradizioni, la cultura e la straordinaria accoglienza dei gragnanesi”. Una Gragnano città libera e inclusiva quella descritta dal primo cittadino dopo aver letto che la trasposizione teatrale di “Mine Vaganti” era ambientata ‘in una cittadina tipo Gragnano o lì vicino, in un posto dove un coming out ancora susciterebbe scandalo’. Un fraintendimento per Ozpetek che intervenne proprio attraverso le colonne del Mattino per chiarire ed accogliere l’invito.

Così domenica la pace a distanza verrà suggellata nell’ambito del convegno "Pasta e cinema: la pasta nel cinema, un'icona dell'Italia nel mondo.

Gragnano Città di Pasta e Cinema". Al cineasta in occasione di Gragnano Città della Pasta saranno consegnate le chiavi della città come segno di benvenuto e riconoscimento.

Giunta alla 21esima edizione, l’attesa kermesse gragnanese presenta un calendario di eventi e attività imperdibili, dedicati alla celebrazione della Pasta di Gragnano IGP e al suo ruolo nella tradizione e nella cultura italiana. Una straordinaria rassegna che offre un’esperienza culinaria a 360° tra sapori, storia, arte e cultura e riscopre la tradizione e l’evoluzione in cucina di uno dei prodotti italiani più iconici nel mondo: la pasta. Nei tre giorni di kermesse che inaugura venerdì 8 settembre con il tradizionale e originale “taglio degli spaghetti”: chef stellati e stand food dedicati alla preparazione di ricette legate al territorio ma anche innovative e contemporanee; talk e convegni tematici per approfondire l’importanza della tutela dei prodotti alimentari e promuovere l’italianità nel gusto; visite guidate ai pastifici per scoprire la storia e le fasi di produzione della pasta gragnanese; live performance e street art per animare l’intera città e coinvolgere il pubblico nel riscoprire la tradizione e l’evoluzione della Pasta di Gragnano IGP.

Gragnano Città della Pasta è anche l’occasione per scoprire le meraviglie storicoartistiche del territorio circostante. In occasione della kermesse, nella suggestiva Valle dei Mulini, sarà inaugurato il Mulino Lo Monaco il cui restauro è stato realizzato dal Centro di Cultura e Storia di Gragnano e Monti Lattari “Alfonso Maria Di Nola” con l’importante contributo del Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano IGP.