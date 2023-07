I Coco de mer di Benedetta Brachetti Peretti in mostra a Capri, alla Liquid Art System

Da 13 luglio e per tutta l'estate in mostra a Capri, presso la sede centrale del circuito di gallerie Liquid Art System, un'inedita serie di coco de mer ad opera di Benedetta Brachetti Peretti. In presenza della designer romana, nota per i sono lavori col vetro soffiato, ed ambiziosa interprete del savoir-faire italiano, questo giovedì dalle 18 verrà presentata al pubblico la nuovissima collezione ispirata alla femminilità ed alle sue forme più sensuali e primitive.

Un connubio tra decor e Contemporaneo che mette in dialogo per la prima volta a Capri creazioni di design con affermati artisti internazionali, rappresentati dalla galleria, tra cui Zhuang, Peter Demetz, Coderch & Malavia, Roberto Ferri, Umberto Ciceri, Antonio Sannino..e.

molti altri. Circa venti oggetti d'arte tra preziosi coco de mer in terracotta e vetro, tra varianti nature, nere lucide, trasparenti e pop multicolor, e coffee table in legno che riproducono la forma del seme più grande del regno vegetale, compiranno la mostra dall'evocativo titolo " La forma del Mito".

" Il coco de mer - sottolinea il curatore e critico d'arte Angelo Crespi - nella sua forma echeggia il mistero della vita, inneggia all’origine du monde, e diventa emblema dell'amore e del desiderio. Il seme rappresenta la perfezione dei meccanismi della Natura, l'esuberanza quasi miracolosa con cui la Natura riproduce sé stessa, una Natura che va rispettata e protetta, soprattutto considerando che la palma da cui proviene, la Lodoicea maldivica, è a rischio di estinzione."

Il cocco di mare cresce infatti solo in due isole dell'arcipelago delle Seychelles, si presenta per natura di grandi dimensioni e di straordinario peso. Il suo aspetto sinuoso richiama a tal punto l'anatomia della donna (da un verso il ventre e gli organi genitali, dall'altro verso i glutei) che in passato la pianta fu definita Lodoicea kallipigie (dalle belle natiche).

" Disegnare e modellare questa inedita collezione è stato per me come dare una forma al Mito: molto più di un frutto proibito, il mio coco de mer è testimone del processo mimetico dell'arte nei confronti della natura." Commenta Benedetta Brachetti Peretti. Fino al Settecento, prima che venisse scoperta e studiata la palma dai botanici europei, il coco de mer era ritenuto un seme mitico, frutto di alberi sottomarini, rinomato per le sue proprietà afrodisiache, destinato a re e regine, agognato oggetto di cui solo pochi potevano fregiarsi; oggi esistono della palma meno di ventimila esemplari, protetti e riconosciuti patrimonio dell'umanità dall'Unesco.

Intorno al coco de mer sono nati miti soprattutto legati al mare, miti di viaggio e di partenze, di abbandono ma anche di ritrovamenti, miti di amore e disperazione, che, rimandano alle leggende altrettanto oscure e sublimi sulla natura, quasi magica, dell'isola di Capri, punto di approdo e di esilio fin dai tempi remoti. Un viaggio che, nel segno dell'arte, inizia da una remota isola delle Seychelles e giunge a Capri e in Costiera amalfitana, dove le opere di Benedetta Brachetti Peretti saranno visitabili per l'intera estate grazie alla collaborazione con la rete di una delle più affermate gallerie contemporanee italiane. " La scelta di portare in mostra presso la Liquid Art System per la prima volta pezzi di design così legati alla natura non è casuale" - conclude il gallerista Franco Senesi - " in un'isola tanto contaminata dal bello, i coco de mer sembrano possedere una carica magnetica, di cui tutta Capri è pervasa: rappresentano un monito ad essere degni custodi dei frutti della Terra, riconoscendone il valore ed il potenziale. Il tema della fertilità cui viene subito da pensare osservando le creazioni della Perretti è lo specchio di qualcosa di più profondo, atavico: un invito a coltivare bellezza, a celebrare la vita."