«Gli incontri di Valore»: al salotto di Ruocco in arrivo Perillo, Bartoletti ed i figli di Andreotti Serena e Stefano

Lo scorso 20 e 27 maggio gli autori Antonio Vastarelli e Bruno Pezzella, sono stati i protagonisti degli Incontri di valore rispettivamente n.8 e n.9 della II edizione della kermesse. Due attesissimi incontri evento al salotto di Nicola Ruocco, presso Hotel Habita79 in Pompei. Antonio Vastarelli, elegantissimo scrittore di gialli, già vincitore del premio letterario «Troisi», ha presentato il suo ultimissimo libro «Cause perse», un romanzo teatrale con protagonista l’ispettore Jack Soriano, capace di ritrovare tutto. Bruno Pezzella, fine accademico universitario, e autore di numerosi saggi, hapresentato con Ruocco, in appuntamento del tutto inedito, l’ultimissimo libro «Tanti Piccoli K»: 37 storie senzané tempo néspazio, «distanti» ma possibili. Ora «Gli Incontri di Valore» giungono alle battute finali degli ultimi appuntamenti della II edizione, anche se, come afferma lo stesso patron Nicola Ruocco, non si escludono degli imperdibili «fuori programma».

Commenta Nicola Ruocco «Il prossimo appuntamento sarà una nuova serata piena di valori e contenuti. Rappresenta un momento di doverosa e interessante riflessione sulla splendida, universale storia della città di Napoli, capitale delle mille emozioni, raccontata con elegantissima bravura dallo scrittore e amico Marco Perillo». Continua Ruocco: «Perillo è stato capace di raccontare e trasmettere ai lettori con il suo libro Breve Storia di Napoli oltre 2.500 anni di storia in modo semplice e appassionante, perché la storia di Napoli equivale a descrivere la storia dell’Europa, di cui Napoli stessa ne è autorevole protagonista. Una sfida certamente non facile, che Perillo ha brillantemente vinto con un libro magnifico e grazie alla sua sobria ed elegante capacità narrativa».

L’Incontro di Valore n.10, con Marco Perillo si terrà mercoledì 8 giugno sempre presso l’hotel Habita79 in Pompei, che accoglie con cura gli eventi della kermesse. I successivi ospiti finali confermano la grandissima qualità che ha raggiunto la kermesse, seppur nata appena 8 mesi fa: il giorno 19 giugno Ruocco ospiterà Marino Bartoletti ed il suo ultimo libro «Il ritorno degli Dei», nella cui serata vi sarà la suggestiva esposizione di magliette di Diego Armando Maradona a cura del Museo Cammarota Antonio. A seguire, il giorno 22 giugno, saranno ospiti a Pompei i figli di Andreotti ,Serena e Stefano con l’ultimo libro «Diari degli anni di piombo». Il patron degli «Incontri di Valore» Nicola Ruocco lavora però già alla terza edizione di cui afferma «è quasi già pronta, saràricchissima e sempre più sorprendente. Intanto anche gli incontri con Bartoletti e con Stefano e Serena Andreotti, a cui rinnovo il mio ringraziamento, saranno assolutamente da non perdere. Passeremo dal racconto emozionale e suggestivo di miti dello sport, all’approfondimento storiografico di particolari momenti della prima repubblica con i diari inediti di uno dei maggiori protagonisti, come Giulio Andreotti».