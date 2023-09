La Terra delle Sirene, il museo Madre alla ​Biennale di Venezia

La Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee, in collaborazione con Villa Lontana Records e Terraforma, presenta il public program La Terra delle Sirene a cura di Vittoria Bonifati e Michele Ferrari per Villa Lontana Records e di Ruggero Pietromarchi per Terraforma, che consiste di sette laboratori condotti da musicisti e etnomusicologi che si svolgeranno tra settembre e novembre.

Con questo programma, il Madre, museo d’arte contemporanea della Regione Campania, svolge il suo ruolo di incubatore per uno dei nove progetti in cui si articola Spaziale. Ognuno appartiene a tutti gli altri, Padiglione Italia alla 18.

Mostra Internazionale di Architettura – La Biennale di Venezia, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del ministero della Cultura. I curatori hanno infatti individuato nove “territori italiani rappresentativi di condizioni di fragilità o trasformazione” tra cui in Campania la Baia di Ieranto, con la partecipazione di BB (Alessandro Bava e Fabrizio Ballabio), Terraforma in collaborazione con Villa Lontana Records, e Fai Campania. La Baia di Ieranto è il luogo in cui è stato concepito e realizzato l’evento La Terra delle Sirene documentato all’interno del Padiglione Italia. Il progetto del Padiglione prevede che ciascuno di questi territori venga attivato e discusso secondo una prospettiva di «dimensione collettiva e condivisa della progettazione» che, dichiarano i curatori «speriamo sia l’inizio di un laboratorio diffuso con lo scopo di rafforzare il senso di comunità globale nel quale ci troviamo ad operare; coscienti che le azioni individuali comportano sempre reazioni sociali – perché siamo tutti indissolubilmente interconnessi – e nella speranza che il futuro sia uno spazio in cui “Ognuno appartiene a tutti gli altri».

In questo ambito, La Terra delle Sirene Public Program è il progetto didattico concepito per la Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee da Villa Lontana Records - etichetta discografica che dal 2019 si concentra sulla produzione di nuove sonorità, dall’elettroacustica alla poesia sonora e field recordings, e Terraforma – festival musicale internazionale dedicato alla sperimentazione artistica e alla sostenibilità - , che si pone l’obiettivo di esplorare tematiche legate al mito, al paesaggio e alla tradizione, attraverso un approccio sonoro innovativo.

Il Madre attiva, così, una collaborazione di eccellenza, confermando la vocazione del suo nuovo programma, volto alla transdisciplinarietà e al coinvolgimento di pubblici sempre più trasversali, non solo attraverso le mostre e i progetti di ricerca, ma anche attraverso un ampio e articolato public program didattico. I laboratori proposti sono rivolti di volta in volta ad adulti e a bambini e sviluppano contenuti e indagini interattive a partire dalla disciplina dell’etnomusicologia, sollecitate da artisti come Walter Maioli, Francesca Heart, Sara Persico, BB (Alessandro Bava e Fabrizio Ballabio), Modular on the Spot Naples (MOTSNA), Babau.