Anacapri e Cetrella, passeggiata d'autore sulle tracce di Norman Douglas

Si terrà domenica 15 dicembre a partire dalle ore 10.00 presso Piazzetta Vittoria ad Anacapri, l'ultimo itinerario del ciclo Passeggiate d'autore 2019, organizzato dalla Città di Capri, a cura del Prof. Renato Esposito. La passeggiata rientra nell'evento “buon compleanno Norman” a cura delle Terre alte di Sorrento e vuole idealmente e spiritualmente far rincontrare i più grandi scrittori inglesi del '900 caprese, Norman Douglas e Compton McKenzie, creatori delle isole utopiche di Nepente e Sirene. “Sarà anche l'occasione - ha dichiarato il Prof. Esposito - di un incontro tra gli amici di Norman Douglas della Terra delle Sirene e gli Amici di Cetrella a Casa McKenzie dove ancora l'anima riesce a percepire la melodia del silenzio.”



Douglas fu legato a Capri da un amore vero e profondo, da una filosofia di vita intrisa di un vivo epicureismo. Le sue opere relative all'isola, prima tra tutte “South Wind”, inaugurarono una tradizione che ha avuto in Compton Mackenzie e in Edwin Cerio i suoi epigoni migliori. Douglas costituì un irresistibile invito, così come lo erano state le opere di Gregorovius e Scheffel per i tedeschi, per una generazione intera di inglesi, che lo lessero mentre infuriava la prima guerra mondiale, invogliandoli a scoprire il favoloso Sud italico. Morì a Capri, dove è sepolto nel cimitero acattolico, insieme ad una vasta schiera di letterati ed esuli del mondo che avevano scelto come loro patria elettiva “la Terra delle Sirene”. © RIPRODUZIONE RISERVATA