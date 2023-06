Massa Lubrense, parte il Festival internazionale del giornalismo

MASSA LUBRENSE - Il giornalismo e la scrittura come potenti strumenti di legalità, per coltivare la cultura del rispetto delle regole, contro le mafie e le corruzioni. Sono i temi della terza edizione del Festival Internazionale del Giornalismo e del Libro d’inchiesta, rassegna in programma da lunedì 5 giugno al 4 settembre.

L’hotel Gocce di Capri, nel borgo di Termini, a Massa Lubrense, torna di nuovo l’epicentro del dibattito culturale e politico in costiera sorrentina e si conferma come appuntamento fisso tutti i lunedì sera d’estate sulla terrazza con vista su Capri. Nata da un’idea dell’imprenditore e consulente turistico Marco Cocurullo e del giornalista Vincenzo Iurillo, anche stavolta si è avvalsa della preziosa consulenza editoriale del giornalista e scrittore Max Civili e toccherà come sempre importanti temi al centro della cronaca e del dibattito pubblico.

Lunedì il primo appuntamento (ore 20.30) focus su «Le nuove guerre del calcio» (Feltrinelli) di Marco Bellinazzo, libro che spiega le diseguaglianze e gli squilibri del calcio moderno attraversato negli ultimi venti anni da un forsennato sviluppo economico e tecnologico.

Tra gli ospiti, i presidenti dei Napoli Club Sorrento e Massa Lubrense, Gaetano Mastellone e Raffaele Trippaldella e lo scrittore Marcello Altamura, moderati dalla giornalista sportiva di Canale 8 Italia Mele.